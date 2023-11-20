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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 15:07 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 15:29

Zonguldak'ta batan gemi KAFKAMETLER'in son görüntüsü ortaya çıktı! - (Olay Yerindeki İlk Görüntüler)

Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan yük alarak 12 kişilik mürettebatıyla Aliağa'ya gitmek üzere sefere çıkan KAFKAMETLER gemisi kötü hava şartları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Yaşanan olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte Zonguldak'ta batan gemi KAFKAMETLER'in son görüntüsü... (Olay Yerindeki İlk Görüntüler)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Zonguldak'ta batan geminin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsünü paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşıma; ''Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan KAFKAMETLER gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır.

Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan
1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları;
📌2 Karakol Uçağı
📌1 Helikopter
📌 2 Devriye Botu
📌4 SAK Timi
📌 295 Araç
📌 795 Personel ile devam ediyor.

Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı👇🏻'' Notunu düştü.

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