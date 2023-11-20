Çanakkale'de çarpışan iki otomobilin sürücülerinden Mehmet Üzden (73) hayatını kaybetti, İbrahim Akbal (57) yaralandı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden İbrahim Akbal yönetimindeki 17 ADF 086 plakalı otomobil, kavşakta tali yoldan çıkan Mehmet Üzden yönetimindeki 17 DF 790 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobile sıkışan Üzden'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Akbal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Akbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Mehmet Üzden'in cenazesi, çağırılan Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Üzden'in yakınları siniri krizi geçirdi.