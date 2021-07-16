Ziraat çöktü mü? Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor?

16 Temmuz Ziraat uygulama giriş sorunu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişiler bazı erişim sorunları olduğunu belirtiyor. Bazı işlemlerini halletmek isteyen kişiler programa giriş yapamadığını söylüyor. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? İşte giriş hata problemi hakkında bilgiler...

Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası internet ve mobil kullanıcıları programlara giriş yapamadığını belirtiyor. Ziraat Bankası sistemleri çöktü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan hatanın ardından şimdi de Ziraat Bankası sistemlerinde hata olduğu belirtiliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremediğine dair uyarıyla karşılaşıyor.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde dağıtılacak primlerin yüksek bölümünün Ziraat Bankası kullanıcılarına yatırılması sebebiyle işlem sayısı da bir hayli fazla.

14 Temmuz tarihinde sunucular bir süre devre dışı kalmış, mobil ve internet sistemlerine giriş yapılamamıştı. Buna benzer sorunun 16 Temmuz günü tekrarlandığı belirtiliyor. Ziraat mobil kullanıcıları sistemlere erişim sağlayamıyor.

ZİRAAT MOBİL AÇILMIYOR!

Ziraat Bankası internet bankacılığına erişim henüz sağlanamıyor. Uygulamada yaşanan sorunun nedenine ilişkin Ziraat Bankası tarafından resmi açıklama henüz gelmedi.

Sosyal medyada duruma ilişkin tweet atan Ziraat Bankası uygulaması kullanıcıları, sorunun en kısa zamanda çözülmesini talep ettiğini ve kalıcı olmadığını umduklarını ifade ettiler.

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?

444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezimizden finansal işlemlerinizi yapabilmeniz için Telefon Bankacılığı müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için en yakın şubeden başvuruda bulunabilirsiniz. Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi kullanıyorsanız, başvurunuzu İnternet şubesinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.