Haberler Haber Videoları Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı

Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı

Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı
23.01.2023 16:42

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:27
Yunuslar kaza yaptı
Haber 00:35
Kontrolden çıkan araç dehşet...
Haber 02:31
İstanbul Havalimanı Metrosu...
Haber 02:45
Kuvvetli yağış geliyor!...
Haber 00:39
Fondaş Enver TOGG'u hedef...
Haber 00:23
Akşener'den 'yeni bir çözüm...
Haber 03:03
İsveç'teki skandala sert...
Haber 01:05
Hasan Damar'dan seçim çağrısı:...
Haber 02:06
Kağıthane'de bir otelde...
Haber 01:02
Akar'dan flaş İsveç...
Haber 01:39
İsveç'teki skandala sert...
Haber 06:07
"Diana'nın katillerini çıkarın...

Son dakika haberleri... Zehir tacirlerine bir darbe daha indirildi. Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı.

Haber Videoları

Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

41 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

39 GÖZALTI
250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA