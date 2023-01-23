Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı

Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

41 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

39 GÖZALTI

250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.