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Yüzde 440 zam! İsraf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan üst düzey yöneticilere maaş kıyağı!

Yüzde 440 zam! İsraf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan üst düzey yöneticilere maaş kıyağı!
15.09.2021 11:17
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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey yöneticilere maaş zammı gün yüzüne çıktı. Onlarca proje bütçe yetersiz diyerek iptal edilirken Ekrem İmamoğlu’nun son 2 yılda üst düzey yöneticilerin maaşlarına yaptığı zam oranı yüzde 440’ı buldu.


İşçi kıyımları, temel atmama törenleri, kiralık araçlara ödenen astronomik rakamlar, yurt dışından borçlanma için yapılan imza törenleri, zamlar, artan çevre kirlilikleri… 2,5 yılı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akılda kalan karnesi bu.

"İstanbul'da israfa son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun israfta sınır tanımadığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığına gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi zarar üstüne zarar etti.

İmamoğlu'nun yakın çevresi önemli görevlere getirilirken İBB'nin iştiraklerine ödenen para büyük oranda arttı.

İstanbul'un yararına olacak projeler 'kaynak yok' denilerek iptal edilip belediye yönetimine atanan isimlere zam yapıldı. Öyle ki bazı artışlar yüzde 440'lara kadar ulaştı. İştiraklerin harcamaları ise gizlendi.

28 kurumdan 16'sının faaliyet raporlarına ise ulaşılamadı.

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