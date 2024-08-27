Yusuf Dikeç çirkin paylaşımlara yanıt verdi: ''Annesinden utanan ülkesinden utanır!''

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış anındaki ikonik pozu ile dünyanın gündemine oturdu.

YUSUF DİKEÇ ANNESİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada ve dünya basınında ençok konuşulan isimler arasında giren Yusuf Dikeç 24 Ağustos'ta sosyal medya hesabından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

Yusuf Dikeç fotoğrafa "My Most Precious...." (En değerlim) notunu ekledi.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN HEDEF ALINDI

Dikeç'in annesinin başörtülü olması belli kesimlerde hazımsızlık yarattı. Çirken yorumlarla Yusuf Dikeç ve annesi hedef alındı.

YUSUF DİKEÇ'TEN YANIT

Yusuf Dikeç annesinin hedef alınmasına yaptığı net açıklamalarla yanıt verdi.

Annesinden utananın ülkesinden utanacağını belirten Dikeç, "Bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak." dedi.

Sabah'a konuşan Dikeç şunları söyledi:

"Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez."

"DÜNYA BİZİ TAKLİT EDİYOR, BİZ AVRUPA'YI NEDEN TAKLİT EDELİM"

Dikeç, "Avrupa'ya rezil olduk" şeklindeki aşağılık kompleksi içeren yorumlara ise "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler." şeklinde yanıt verdi.

"ZÜBEYDE HANIM'IN FOTOĞRAFINA BAKSINLAR, NE FARK GÖRÜYORLAR"

Annesinin başörtüsünün hedefe konulmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden yanıt veren Dikeç şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak."