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Yunanistan insan haklarını hiçe sayıyor! Mültecilere ateş açtılar...

Yunanistan insan haklarını hiçe sayıyor! Mültecilere ateş açtılar...

07.03.2020 18:32

Yunanistan'ın sınırda mültecilere uyguladığı zulüm gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Yunan polis ve askeri göçmenleri çırılçıplak soyup dövdükten sonra Türkiye'ye gönderdiği görüntüler sıcaklığını korurken skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere acımasızca ateş açtığı görüldü. Yunanistan mültecilere uyguladığı bu skandal tutumla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Cenevre Mülteci Sözleşmesini hiçe sayıyor.


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