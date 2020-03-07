Başkan Erdoğan yeğeni Sevde Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı 07.03.2020 19:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahında şahitlik yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından evlilik cüzdanını yeğeni Sevde Erdoğan'a teslim etti. Nikah merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esra Albayrak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri, iş dünyasının tanıdık simaları ve aile yakınları da katıldı.