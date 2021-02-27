Yunanistan askerleri göçmenlere acımasızca davranmaya devam ediyor

Yunanistan, düzensiz göçmenlere yönelik acımasız tavrını devam ettiriyor. Denizde göçmenlerin botlarını batırarak onları ölüme terk etmeye çalışan Yunanistan, Edirne hudut hattında ise göçmenlerin paralarını, telefonlarını ve hatta ayakkabılarını alarak yasa dışı şekilde Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalıştı. Yaşanan son olayda 29 düzensiz göçmen daha Yunanistan askerleri tarafından acımasızca dövülerek göçmenlerin telefonlarına, paralarına ve ayakkabılarına el konuldu. Tahta sopalarla dövülen göçmenler, Meriç Nehri’nin kenarındaki küçük bir adacıkta mahsur bırakıldı. Ayakkabıları olmadan kadın, çocuk demeden ölüme terk edilen göçmenler, yine Mehmetçiklerimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler ifadelerinde dövüldüklerini, her şeylerinin Yunanistan tarafından alındığını ve zorla Türkiye’ye gönderilmek istendiklerini belirtti.