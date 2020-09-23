Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

Hürriyet'in haberine göre gazete başyazıda ise, "Biz vatana hizmet ettik. Ulusun düşmanına karşı narin olamayız" denildi. Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasına, birkaç istisna hariç Yunan medyasının ve biri hariç siyasi partilerin duyarsız kalmalarına tepki gösteren Dimokratia, "Haber, sabah saatlerinde gündemin ilk sırasında iken daha sonra birden bire sitelerden kayboldu. Bu durum, haberin Başbakanlıktan verilen talimat üzerine sitelerden kaldırılmış olabileceği şüphesi yaratıyor" diye yazdı.