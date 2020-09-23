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Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, geçen cuma günkü manşetinde ağır bir küfür kullanan Yunan paçavrası 'Dimokratia', küstahlığını dün de sürdürdü.

'Erdoğan Dimokratia'ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız' başlığı ile yayınlanan Yunan 'Dimokratia' gazetesi, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer verdi.

Öte yandan Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Katerina Sakelaropulu ise ilk yurtdışı gezisini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi'nde her konuşmasına 'Türkiye işgalci' diye başladı, 'Garantörlüğü sona ermeli' deyip savaş çığırtkanlığına varan bir üslup kullandı. İşte Yunan'ın bitmek bilmeyen provokasyonları...

23.09.2020 08:26 - Son Güncelleme: 23.09.2020 08:32
Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

'Erdoğan Dimokratia'ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız' başlığı ile yayınlanan Yunan 'Dimokratia' gazetesi, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer verdi.

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Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

Hürriyet'in haberine göre gazete başyazıda ise, "Biz vatana hizmet ettik. Ulusun düşmanına karşı narin olamayız" denildi. Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasına, birkaç istisna hariç Yunan medyasının ve biri hariç siyasi partilerin duyarsız kalmalarına tepki gösteren Dimokratia, "Haber, sabah saatlerinde gündemin ilk sırasında iken daha sonra birden bire sitelerden kayboldu. Bu durum, haberin Başbakanlıktan verilen talimat üzerine sitelerden kaldırılmış olabileceği şüphesi yaratıyor" diye yazdı.

Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

İktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Avrupa milletvekili eski yazar Yorgo Kirtsos ise, 'Parapolitika' radyosuna verdiği demecinde, "Dimokratia gazetesi, partiyi ve hükümeti sürekli sabote etmeye çalışıyor" dedi.

Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

Yunan Parlamentosu'nun sembolik konumdaki Cumhurbaşkanlığı makamına, hukukçu ve kadın olması nedeniyle seçtiği eski Danıştay Başkanı Katerina Sakelaropulu (64), ilk resmi yurtdışı ziyaretini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkiye'ye karşı haddini aşan açıklamalarda bulundu. Sakalerapulu, her konuşmasına 'Türkiye işgalci' diye başladı, savaş çığırtkanlığı yaptı.

Yunan paçavrası Dimokratia alçaklığı dün de sürdürdü! Küfürlü manşeti yine servis ettiler

'TÜRKİYE İŞGALCİ' DEDİ
Doğu Akdeniz'de krizin tırmandığı bir dönemde Türkiye'nin Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası'na giderek gündem olan Sakelaropulu, bu kez geleneklere uygun olarak ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere siyasi parti liderleriyle görüştü, Rum meclisine seslendi. Konuşmalarını yazılı metinden okuyan Yunanistan Cumhurbaşkanı, her temasında, "İşgalci Türkiye'ye karşı mücadele ediyoruz, Türkiye Doğu Akdeniz'i işgal ediyor" dedi.

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