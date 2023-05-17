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YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması: Görsellerin YSK ile ilgisi yoktur

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması: Görsellerin YSK ile ilgisi yoktur
17.05.2023 14:10

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Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, ''Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başlıkları;
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcında seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine verilmiştir. Sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itiraz ve şikayet süreleri de belirtilmiştir. Bu kurullarda da siyasi parti temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların aldığı karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir.

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