YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması: Görsellerin YSK ile ilgisi yoktur

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, ''Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.