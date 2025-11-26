PODCAST CANLI YAYIN
Malatya’da tefecilik ve kumar operasyonu: 36 kişiye eş zamanlı baskın!

Malatya’da tefecilik, yağma ve kumar suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah, para, ziynet eşyası ve belgeler ele geçirildi.

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından "yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmada 36 kişiye yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

SİLAHLAR, PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 38 ikamet, 11 iş yeri ve 15 araçta yaptıkları aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek, 35 bin dolar, 7 bin euro ve 1 milyon TL nakit para buldu.
Ayrıca değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ziynet eşyası, çok sayıda çek ve senet, 8 parça narkotik madde, kumar materyalleri ve dijital cihazlara da el kondu.

HAKKINDA 10 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZA OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon kapsamında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı. Toplamda 36 şüphelinin bulunduğu dosyada, gözaltına alınan 31 kişinin işlemleri sürüyor.

