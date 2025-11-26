Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni açıklandı!

Adli Tıp: Ölüm nedeni böcek ilacına bağlı zehirlenme

İstanbul'da tatil için kaldıkları otelde fenalaşıp hayatını kaybeden Çiğdem Böcek, Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, dört kişilik ailenin ölümünün gıda zehirlenmesiyle bağlantılı olmadığı, böcekleri öldürmek için kullanılan kimyasal ilacın zehirleyici etkisiyle yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında 8 tutuklama

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği aktarıldı.

Rapordan detaylar

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi ve 1. İhtisas Kurulu'nun değerlendirmelerinde, otopsi bulguları ve laboratuvar analizlerinin incelendiği, ölüm nedeninin kesin olarak "böcek ilacı kaynaklı zehirlenme" olduğunun tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye yol açan ilacın otelde haşereyle mücadele amacıyla uygulandığı ifade edildi.