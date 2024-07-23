YPG'li Ferhat Abdi Şahin'den "ABD, İngiltere ve Fransa 'teröristan' planına destek veriyor" itirafı

Türkiye - Suriye normalleşme süreci PKK/YPG'nin uykularını kaçırdı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi. Şahin, sözde seçimler konusunda tıkandıklarını dile getirirken ABD, İngiltere ve Fransa'nın diyaloğun devam etmesi yönünde talebi olduğunu itiraf etti. Bu durum ABD olmak üzere Avrupa ve Batılı ülkelerin Suriye'nin kuzeyindeki teröristan planına arka çıktığının somut vesikası oldu. Akıllara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "YPG konusunda problemli olduğumuz iki buçuk ülke var; ABD, İngiltere, biraz da Fransa" sözleri geldi.