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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik! Yüz yüze eğitimin ikinci haftasında...

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik! Yüz yüze eğitimin ikinci haftasında...
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Son dakika haberi... İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına trafik yüzde 56 olarak belirtildi.


Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.




KARA YOLLARINDA DURUM
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.


Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20, Göksun-Elbistan yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu kesimlerde kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51 ve 67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10, Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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