Yılmaz Özdil sağlık çalışanlarına hakaret etti

Son dakika haberi: Atatürk sömürüsü üzerinden yazdığı kitabı satıp milyonlarca para kazanan Yılmaz Özdil, şimdi de sağlık çalışanlarını hedef aldı. Koronavirüs aşı sıralamasında öncelikli olan sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğraflarını "yalakalık" olarak değerlendiren Özdil, bu fotoğrafları "Fahrettin Koca görsün" diye yorumladı. Türkiye'de gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arası da aşılanmaya başlayacak. 56 yaşındaki Yılmaz Özdil'in aşı olmasına ise biraz daha var.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları son hız devam ediyor. Türkiye'de de yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanları ve yaşlı insanlar ilk aşılanan grupta yer alıyorlar. Sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğrafları ise Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'i rahatsız etmişe benziyor. Özdil, sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğrafları üzerinden hakaretler savurdu.

SAĞLIKÇILARIN HEDEFİ KORUNMAK DEĞİLMİŞ

Bizim TV isimli kanalda Türkiye'nin aşılama kampanyasını eleştiren Özdil, aşı olan sağlık çalışanlarının asıl hedefinin koronadan korunmak olmadığını, yalakalık yapmak olduğunu savunarak şunları söyledi;

"ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN KOYUYORLAR"

"Aşı nerede, aşı filan yok! Aşı olanlar yırttı. Sağlıkçılara soruyorsun... Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye."