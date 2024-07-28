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Yıldız Sarayı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2024, 21:04

Yıldız Sarayı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı!

II. Abdulhamit’in Osmanlı’yı yaklaşık 30 sene yönettiği Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Temmuz'da ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek için Beşiktaş'a geldi. Sabah saat 09.00'da kapılarını açan müze girişinde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Öğle saatlerine kadar müzeyi 6 bin kişinin ziyaret etti. Yıldız Sarayı, açıldığı günden itibaren bir haftada içinde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Saray,1 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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