Yeşim Meltem Şişli "sabıkalı" çıktı! İSMEK'teki kadın personele hakaret etmişti

19.09.2020 16:39

İBB'ye bağlı İSMEK'te çalışan kadın personellere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, TEİAŞ'ta müdür olduğu dönemde de kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle uyarıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin; geçmişte de kadınlara hakaret ettiği ortaya çıktı.

Şişli'nin; 2006 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'de (TEİAŞ) müdür olduğu dönemde; TEDAŞ yemekhanesinde L.D ve F.D adlı kadınlara, "Bu fahişeler bu başkanlıktan gidecek. İstemiyorum. Zaten bir işe de yaramıyorlar" ifadelerini kullanarak hakaret ettiği ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak uyarıldığı öğrenildi.

TEİAŞ TARAFINDAN YAZILI OLARAK DİKKATİ ÇEKİLMİŞ

TEİAŞ Sicil, Disiplin ve Mevzuat Müdürlüğü; 14 Haziran 2006 tarihinde Yeşim Meltem Şişli'nin dikkatinin çekilmesine karar verdi.

Kararda; "Eyleminize uyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin a fıkrasının c bendi gereğince 'uyarma' cezasıyla tecziyeniz gerekmekte ise de geçmiş hizmetiniz ve sicil durumunuzda dikkate alınarak söz konusu cezanın bir derece tahfifi suretiyle 'yazılı olarak nazari dikkatinizin çekilmesi' Genel Müdürlükçe de 12 Haziran 2006 tarihinde uygun görülmüştür.." denildi.

ŞİŞLİ'NİN BİRLİKTE YEMEK YEDİĞİ PERSONELLER DE HAKARETLERİ DOĞRULAMIŞ

TEİAŞ Merkez Disiplin Kurulu kararında ise; Yeşim Meltem Şişli'nin TEDAŞ yemekhanesinde bir öğle yemeği sırasında L.D ve F.D adlı kadınlar hakkında, "Bu fahişeler bu başkanlıktan gidecek. İstemiyorum. Zaten bir işe de yaramıyorlar" gibi olumsuz ve hakaret içeren ifadeler kullandığı ve bu durumun birlikte yemek yediği bazı personeller tarafından doğrulandığına dikkat çekildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli; İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Yeşim Meltem Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.