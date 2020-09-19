Son dakika: Metro istasyonunda korkunç anlar! Iraklı gencin intiharı kamerada

19.09.2020 17:11

Son dakika haberine göre Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak intihar etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç vagonun altında kalıyor.