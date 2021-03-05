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Yerli ve milli helikopter Gökbey, Cougar'ların yerini alacak

Yerli ve milli helikopter Gökbey, Cougar'ların yerini alacak
05.03.2021 14:15
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Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu. Kırıma uğrayan helikopterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Bu helikopterlerin karıştığı kazalarda toplam 39 askerimiz şehit düştü. Türkiye'nin yüreğini dağlayan olayın ardından gözler yerli ve milli helikopter Gökbey'e çevrildi. Cougar'ın yerini alabilecek kapasiteye sahip olan Gökbey, En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek.


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