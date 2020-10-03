Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Bakan Koca, Başkan Erdoğan'a, yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.
Yerli aşıyla ilgili kritik gelişme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Erdoğan'a müjdeyi verdi
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