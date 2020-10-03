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Yerli aşıyla ilgili kritik gelişme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Erdoğan'a müjdeyi verdi

Yerli aşıyla ilgili kritik gelişme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Erdoğan'a müjdeyi verdi
03.10.2020 19:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Bakan Koca, Başkan Erdoğan'a, yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.


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