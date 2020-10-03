Son dakika: Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören

Son dakika haberine göre Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) için TBMM'de tören düzenlendi. Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne götürüldü.