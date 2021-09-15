Haberler Haber Videoları Yer: İstanbul! Damat kayınvalidesine aşık oldu! Annesine kocasında aşk mesajlarını gören kadın sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Damat kayınvalidesine aşık oldu! Annesine kocasında aşk mesajlarını gören kadın sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Damat kayınvalidesine aşık oldu! Annesine kocasında aşk mesajlarını gören kadın sinir krizi geçirdi
15.09.2021 10:32
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin, annesine "âşık olduğunu" öğrenen genç kadın, annesine eşi tarafından atılan aşk mesajlarını görünce sinir krizi geçirdi. 6 yıllık evliliği boyunca kocasının annesine duyduğu aşkı itiraf etmesi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan mağdur eş, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.


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