Yenimahalle'de 1 Milyon TL değerinde bozuk et ele geçirildi!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda ilçedeki bir iş yerinde bozuk et satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi.

1 tonun üzerinde bozuk ürün ele geçirildi

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1.200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü bulundu.

Ele geçirilen ürünler, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından usulüne uygun şekilde imha edildi.

3 kişi gözaltında

Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bozuk gıda satışına karşı denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

