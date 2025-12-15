Taksi durağındaki silahlı gerginlik operasyonla sona erdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi durağında yaşanan silahlı gerginlik, özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Elinde tabanca ve bıçak bulunan şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. E.M. isimli şüpheli, elinde tabanca ve bıçakla durağa girerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, cadde çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tedbir amacıyla çevrede bulunan iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışları da geçici olarak sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayayan ve çevreye yangın tüpü sıkan şüpheliyle ekipler uzun süre ikna çalışması yürüttü. Yaklaşık iki saat süren gerginliğin ardından özel harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında kendisini yaraladığı öğrenilen şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.