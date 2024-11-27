"Yenidoğan Çetesi" davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin faillerinin mahkemedeki ifadeleri kan donduruyor. Minik bedenlerin acımasızca ölümüne neden olup haksız kazanç sağlayan 47 sanığın 22'si geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca savunma yapmıştı. Şimdi sıra tutuksuz yargılananlarda. Tutuksuz yargılananların ifadelerinde de çarpıcı detaylar vardı. Avcılar Hospital Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız örgüt elebaşına cirodan yüzde 35 pay verdiklerini söyledi. Tutuksuz yargılananların savunmaları bugün de devam edecek.