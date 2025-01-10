Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 16:43

Kaleme aldığı "Destan Gönüller", "Yaşarken ve Ölürken", "Kırık Deniz Kabukları" ve "İstanbul'un Sandık Odası" gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan yazar Selim İleri için cenaze töreni düzenlendi.



Öğle namazına müteakip Üsküdar Vaniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazında taziyeleri İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ile eşi kabul etti.

Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyuncular Türkan Şoray, Nergis Çorakçı, Sumru Yavrucuk, Kerem Alışık ve akademisyen yazar Hasan Bülent Kahraman'ın yanı sıra edebiyat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.



Törene katılan usta oyuncu Türkan Şoray, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsanın en yakın dostunu, haftada 2-3 defa muhabbet ettiği, çok sevdiği dostunu, arkadaşını kaybetmesi gerçekten anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum tabii. Hiçbir şey söyleyemeyiz." dedi.



Şoray, İleri ile geçen hafta görüştüklerini ve bugün için kendisini yemeğe davet ettiğini aktararak, "Yemeğe hazırlanacakken, bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Beni çok etkiledi. Ama güzel yaşadı, çok sevildi. Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Kerem Alışık ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İleri'nin kişiliğine işaret ederek, "Selim İleri, kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romancıydı, eleştirmen ve senaristti. Yazardı ve hep yazdı. O, Türk edebiyatının bence tarihidir, hafızasıdır. Biraz sonbahar, biraz yalnızlıktı Selim İleri." değerlendirmesinde bulundu.



Aile dostu olan İleri'nin, babası Sadri Alışık, dayısı Attila İlhan ve annesi Çolpan İlhan'la Kanlıca gecelerindeki sohbetlerinin unutulmayacağını söyleyen Alışık, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Çok usta bir kalemdi. Aslında kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı ve gönlümüzden, kalbimizden bir şeyler götürdü, içimizde bir parça şeyler bıraktı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Alkışlarla uğurlanan İleri'nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.