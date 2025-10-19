PODCAST CANLI YAYIN
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen kavgada yaralanan kişileri taşıyan ambulans otomobille çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3'ü sağlık personeli 8 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Göltarla köyünde nar toplayan tarım işçileri arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada yaralanan iki kişiyi taşıyan ambulans, Adıyaman'a doğru ilerlerken Samsat Uzuntepe köyü yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi, 2 yaralı vatandaş ve bir hasta yakını ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki yaralılara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

