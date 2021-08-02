Yangın ne durumda? Pakdemirli: Son 6 günde 129 yangını kontrol altına aldık 4 ilde 9 yangınla mücadele devam ediyor

Son dakika haberi! Türkiye başta Antalya olmak üzere orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin alevlere karşı çetin mücadelesi devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu manipülasyon çalışmalarına tepki göstererek "Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar." şeklinde konuştu. Sabotaj iddialarına yanıt veren Soylu, "300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz" dedi. Bakan Ersoy ise, "Önemli olan sahadaki mücadele. Sahadaki mücadele tweetle olmuyor." dedi. Açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.