SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Karşıyaka Hilltown AVM'de bıçaklı saldırı dehşeti! | Son Dakika İzmir Haberleri
Haberler Haber Videoları

Karşıyaka Hilltown AVM'de bıçaklı saldırı dehşeti! | Son Dakika İzmir Haberleri

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 16:26

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown AVM'de güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), T.Ö. (15) ve U.F. (15) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. | Son Dakika İzmir Haberleri

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), T.Ö. (15) ve U.F. (15) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Muhammet S., sürekli olay çıkardıklarını öne sürdüğü T.Ö. ve U.F.'yi dışarı çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet S. sol bacağından 3 bıçak darbesiyle yaralandı. T.Ö. ve U.F. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Olay sonrası yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, T.Ö. ve U.F.'nin kaçtığı, çevredekilerin güvenlik görevlisine yardım ettiği de görüldü.

Görüntülerden kimleri tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Göktaş'ın aracı TUSAŞ cenazesi dönüşü kaza yaptı! (VİDEO)
24.10.2024Perşembe
40 saniyede TUSAŞ'ın havacılıktaki gücü!
24.10.2024Perşembe
MİT'ten kırmızı listeye çizik: PKK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlier etkisiz hale getirildi!
24.10.2024Perşembe
TUSAŞ'a saldıran kadın terörist PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek çıktı!
24.10.2024Perşembe
TUSAŞ ŞEHİDİ HASAN HÜSEYİN CAMBAZ'ın babasından yürek yakan açıklama: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”
24.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
TUSAŞ’a SALDIRI ANI! 2 terörist böyle sızdı! VİDEO 00:15
TUSAŞ'a SALDIRI ANI! (VİDEO)
23.10.2024Çarşamba
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş! 01:16
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
23.10.2024Çarşamba
Saldırı öncesi teröristlerin rahat tavırları dikkat çekti... O anlar kamerada 01:08
Saldırı öncesi teröristlerin rahat tavırları dikkat çekti... O anlar kamerada
23.10.2024Çarşamba
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti 03:38
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
24.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA