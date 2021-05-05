'VIP göçmen kaçakçılığı' polisin dikkati sayesinde önlendi! Maske indi gerçek ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda şeytanın aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. 'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı. Polis gözaltına alının 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı. Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirildi.
'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı.
VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı! Video izle!
Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti. Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.