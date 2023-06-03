Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç duasına el açarak eşlik etti

Başkan Erdoğan, bugün Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Erdoğan yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan için düzenlenen törene yurt dışından da büyük bir katılım olurken çok sayıda devlet başkanı törende görüldü. O isimlerden biri olan ve Başkan Erdoğan ile yakın diyaloğu ile tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yapılan duaya el açarak eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...