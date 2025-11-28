PODCAST CANLI YAYIN
Mardin’de 3 kişilik aile cinayeti soruşturmasında 2 yeni gözaltı

Mardin’de 3 kişilik aile cinayeti soruşturmasında 2 yeni gözaltı

Mardin Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Delil karartma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bunlar da Var

Ankara’da duruşma sonrası kanlı hesaplaşma: 5 yaralı!
Ankara’da duruşma sonrası kanlı hesaplaşma: 5 yaralı!
Kafe’de korkunç cinayet kamerada!
Kafe’de korkunç cinayet kamerada!
Ankara’da vahşi cinayet: Nurselen Gülaçtı matbaada başından vurularak öldürüldü!
Ankara’da vahşi cinayet: Nurselen Gülaçtı matbaada başından vurularak öldürüldü!
Kızıltepe'de ölümlü kuyumcu kavgası kamerada!
Kızıltepe'de ölümlü kuyumcu kavgası kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle