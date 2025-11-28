Mardin’de 3 kişilik aile cinayeti soruşturmasında 2 yeni gözaltı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 16:49

E-posta Yazdır Yazı Boyutu

Mardin Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Delil karartma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.