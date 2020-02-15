Ve korkulan oldu! Koronavirüs Avrupa'ya sıçradı! Fransa'da ilk ölüm 15.02.2020 16:18

Son dakika haberine göre Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, ülkede bulunan Çinli bir turistin korona virüs (COVID19) nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bu ölüm, korona virüs kaynaklı Asya dışındaki ölüm olması nedeniyle dikkat çekiyor. Korona virüsten şu ana kadar 1526 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, 15 Şubat'ta koronavirüsten nedeniyle hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Çinli turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu ölüm, korona virüs kaynaklı Asya kıtası dışındaki ilk ölüm olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Korona virüs nedeniyle şu ana kadar toplam 1526 kişi hayatını kaybetti.

Çin ve Fransa dışında Filipinler, Hong Kong ve Japonya'da da korona virüs kaynaklı ölümler gerçekleşmişti.