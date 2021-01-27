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Üst geçidi kullanmayan yaya hayatından oluyordu! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Üst geçidi kullanmayan yaya hayatından oluyordu! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada
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Son dakika haberine göre Bursa'da üst geçide rağmen yoldan geçmek isteyen yayaya, minibüsün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yayanın şans eseri yaralanmadığı kazada minibüsteki yolcular panik yaşadı.


Olay, akşam saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun bir şekilde aktığı ana yolda, üst geçit olmasına karşın bir yaya, yola çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi. O esnada, minibüs şöforü, karşısına bir anda çıkan yayayı görünce aniden frene bastı. Yaya, minibüsün hafif çarpmasıyla savruldu. O anlar ise, saniye saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

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