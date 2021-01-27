SON DAKİKA: Sarıyer’de iş adamına silahlı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.