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Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr.Doğan Cüceloğlu'na son veda! Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu tabutu başında gözyaşı döktü

Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr.Doğan Cüceloğlu'na son veda! Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu tabutu başında gözyaşı döktü
18.02.2021 12:50
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Son dakika haberi... Salı günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Ünlü yazarın cenazesi, cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.


83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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