PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!
Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 18:12
Abone Ol
Yazı Boyutu
Son dakika: 11. Yargı Paketi'nde, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.
Bunlar da Var
02:00
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
23.12.2025
Salı
01:13
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
23.12.2025
Salı
00:10
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
23.12.2025
Salı
02:02
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
23.12.2025
Salı
CANLI YAYIN