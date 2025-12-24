PODCAST CANLI YAYIN
Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!

Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!

Son dakika: 11. Yargı Paketi'nde, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

Bunlar da Var

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle