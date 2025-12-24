PODCAST
Kastamonu’da heyelan! Cide–İnebolu yolu ulaşıma kapatıldı
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 12:33
Kastamonu’da gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Cide–İnebolu kara yolunda heyelan meydana geldi. Arap Deresi mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
