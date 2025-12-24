PODCAST
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet sanıyor”
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 16:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği görüntülere sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, “Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı?” ifadelerini kullandı.
