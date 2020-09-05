Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mi olacak?

05.09.2020 09:58

Üniversiteler açılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. YÖK son dakika açıklaması öğrenciler tarafından merakla takip edilirken yeni bir karar alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine dair önemli bir açıklama yapıldı. Eylül ayının ilk günlerinde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle eğitimlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar

YÖK son dakika... Üniversiteler açılacak mı? Üniversite öğrencileri tarafından özellikle Eylül ayının gelmesiyle birlikte son dönemde YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim vereceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mi olacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E "ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN" TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."

UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI UZATILDI!

Yükseköğretim Kurumu yaptığı açıklamada öğrencilerin talepleri doğrultusunda üniversite kayıt tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. İşte 2020 Üniversite yeni kayıt tarihleri;

"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır"

KYK YURTLARINDA YENİ DÖNEM ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER

Salgın hastalık sürecinde karantinada olması gereken kişilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı KYK yurtları tahsis edilmişti. 2020-2021 eğitim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin kalmaya hazırlandığı KYK yurtlarında alınacak tedbirler belli oldu.

Yurtlarda kalacak kişi sayısı her metrekareye bir kişi olacak şekilde sonlandırıldı. Odalardaki yatak sayısı azaltılacak ve ranza sistemi kaldırılacak. Yurtlarda öğrencilerin ve görevlilerin maskesiz dolaşmasına izin verilmeyecek. Lavabo, banyo, yemekhane gibi ortak kullanım alanlardaki fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecek.Öğrenciler ile personelin yurda giriş-çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurdun girişinde ateş ölçümü yapılacak.

Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak. İşte devlet yurtlarında alınacak diğer önlemler;

- Kurye, kargo görevlisi gibi kişilerin alınmayacağı yurtlara misafir de kabul edilmeyecek.

- Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli tuvalet ve banyo sağlanmaya çalışılacak.

- Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak.

- Yemek servisinde bütün araç-gereçler her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.

- Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, tuz, nar ekşisi gibi ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şeklinde verilecek.

- Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde hesaplanacak.

- Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunması engellenecek.