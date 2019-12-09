Uludağ'da ekipler kar altında bir ceset buldu 09.12.2019 19:52

Son dakika haberine göre Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışamları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.