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Şehir hatları tersanesi personele kapatıldı ‘parti’ye açıldı!

09.12.2019 20:53

CHP'li İBB’ye ait şehir hatları tersanesinin geçtiğimiz Perşembe akşamı personele kapatıldığı ve içeride alkollü parti düzenlendiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tersanenin adeta gece kulübüne dönüştürüldüğü görülüyor.


CHP'li İBB'ye ait şehir hatları tersanesinin geçtiğimiz Perşembe akşamı personele kapatıldığı ve içeride alkollü parti düzenlendiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tersanenin adeta gece kulübüne dönüştürüldüğü görülüyor.

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