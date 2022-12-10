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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu'ndan Kavak-Asarcık Yolu paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu'ndan Kavak-Asarcık Yolu paylaşımı
10.12.2022 11:26

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Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı bugün gerçekleştirecek. Yeni yapılan yolla seyahat süresi 10 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu Kavak-Asarcık Yolu açılışına dair sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Karaismaioğlu paylaşımına ''Bugün Samsun’da; Kavak-Asarcık Yolu’nu Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!'' notunu düştü.

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