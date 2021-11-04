Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu'nun her yıl geleneksel hale getirdiği Türkiye 2023 Zirvesi'nde enerjiden ulaştırmaya, çevreden bankacılığa kadar birçok başlıkta gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak" dedi. Başakşehir'de devam eden metro projesiyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Hastanesi metro çalışması bitmek üzere. 60 milyar TL'lik 103 km metro hattı yapılıyor" ifadelerini kullandı.