TUSAŞ şehidi Atakan Şahin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 17:10

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.



TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısında şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (42) için Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Şehit Erdoğan'ın iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.