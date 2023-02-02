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Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Başkan Erdoğan ve bakanlar yeni dönemi anlatacak

Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Başkan Erdoğan ve bakanlar yeni dönemi anlatacak
02.02.2023 09:22

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerinin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz her sektörde önemli başarılara ve rekorlara imza atacağı yeni bir döneme giriyor. Turkuvaz Medya Grubu, bu vizyon doğrultusunda birçok konunun sektörler bazında ele alınacağı, bakanların görüşleri ile yeni projelerin konuşulacağı Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri özel etkinliği düzenliyor.

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Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gerçekleşecek bu önemli zirvede kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirlmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ
Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılarak birer konuşma gerçekleştirecek.

PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.

SANAYİ, SAVUNMA, TARIM, ALTYAPI...
Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla devam edecek.

Zirve kapsamında yapılacak Yeni Yüzyılın Sanayisi, Yeni Yüzyılın Savunması, Yeni Yüzyılın Tarımı, Yeni Yüzyılın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü panelleri ise sektörlerinin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirve, http://turkiyeyuzyilizirvesi.com.tr, Sabah TV, Sabah Youtube ve A Para Youtube kanallarından izlenebilecek.

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