Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron neyin peşinde? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

10.09.2020 20:53

Akdeniz'de Yunanistan'a silah yardımı yaparak Türkiye'ye saldırması için her türlü desteği veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, neden Türkiye'yi hedef alıyor? Son olarak ''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yapan Macron, Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu. Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Macron'un skandal çıkışlarını A Haber'de yorumladı.

Akdeniz'de Yunanistan'a silah yardımı yaparak Türkiye'ye saldırması için her türlü desteği veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, neden Türkiye'yi hedef alıyor? Son olarak ''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yapan Macron, Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Macron'un skandal çıkışlarını A Haber'de yorumladı.