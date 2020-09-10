Macron Korsika'da korsan zirveye yeltendi, bölge ülkeler katılmadı! Kuklalar şoka girdi...

Ankara Mavi Vatan'ı ilan etti. Donanma ve jetlerimizi sahaya indirdi. Akdeniz'de kimin güçlü olduğunu bütün dünyaya gösterdi.
Düşmanlar panikledi. Macron, Korsika'da korsan zirveye yeltendi. Ama bölge ülkeleri gitmedi. Kuklalar şoka girdi.
Elysee Sarayı, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri toplantıya katılmayınca Korsika'yı AB zirvesi gibi gösterdi.
Düşmanlar panikledi. Macron, Korsika'da korsan zirveye yeltendi. Ama bölge ülkeleri gitmedi. Kuklalar şoka girdi.
Elysee Sarayı, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri toplantıya katılmayınca Korsika'yı AB zirvesi gibi gösterdi.