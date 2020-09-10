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    • 10.09.2020 Gazete
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    Macron Korsika'da korsan zirveye yeltendi, bölge ülkeler katılmadı! Kuklalar şoka girdi...

    , Doğu ’de resti çekti. kaynaklarımıza göz diken asalakları denizin dibine gönderdi. Macron, Korsika'da korsan zirveye yeltendi. Ama bölge ülkeleri gitmedi. Kuklalar şoka girdi.

    Mavi batan
    Ankara Mavi Vatan'ı ilan etti. Donanma ve jetlerimizi sahaya indirdi. 'de kimin güçlü olduğunu bütün dünyaya gösterdi.



    Düşmanlar panikledi. Macron, Korsika'da korsan zirveye yeltendi. Ama bölge ülkeleri gitmedi. Kuklalar şoka girdi.



    , Tunus, Cezayir gibi ülkeleri toplantıya katılmayınca Korsika'yı zirvesi gibi gösterdi.

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