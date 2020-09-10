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    • 10.09.2020 14:43
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    Miçotakis ve Macron'un gizli planları ortaya çıktı

    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, bugün Korsika’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.

    DHA
    Gizli planları ortaya çıktı

    Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri (MED7), bugün 'nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

    Yunan basınının "Fransa'dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

    UÇAK SATIN ALIMI MASADA
    Yunan medyası görüşmede, Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

    18 RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAĞI
    Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.


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